Home Deals Abkühlung gefällig? Tischventilator aktuell zum halben Preis

Abkühlung gefällig? Tischventilator aktuell zum halben Preis

Das Thermometer zeigt bei uns im Büro lauschige 27 Grad Celsius an und in Kombination mit den Gewittern der letzten Tage ergibt das eine schwüle Luft, die zuweilen sehr drückend sein kann. Im Home Office muss man nicht unbedingt in Hemd und langer Hose rumlaufen, doch selbst die kürzeste Hose kann nur bedingt Linderung schaffen. Doch wir haben die Lösung für Euch

MYCARBON Tischventilator

Bis morgen Mittag um 11:59 Uhr könnt Ihr Euch noch einen schicken Tischventilator mit einem satten Rabatt von 50% erwerben. Der Tischventilator bewegt sich manuell vertikal 90° und auto horizontal 60°. Der Luftzufuhrwinkel ist größer und die Raumtemperatur kann schnell ausgeglichen werden. Dabei kann der Ventilator eine Distanz von 15 Metern überbrücken. Mithilfe des Drehreglers lassen sich die drei Geschwindigkeitsstufen einfach einstellen. Dazu gibt es noch fünf Jahre Garantie vonseiten des Herstellers. Die UVP liegt bei 49,99€, derzeit lassen sich direkt auf der Produktseite noch ein 10% Rabattcode aktivieren. Uns reicht das aber noch nicht. Deshalb legen wir einen 40% Rabattcoupon obendrauf. Mit dem Code 4A9NKSMW lassen sich weitere 40[ sparen und Ihr drückt den Preis aauf unschlagbar günstige 24,99€

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!