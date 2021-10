Home Apple Watch Ab jetzt: Apple Watch Series 7 kann vorbestellt werden

Ab jetzt: Apple Watch Series 7 kann vorbestellt werden

Und los! Die neue Apple Watch Series 7 kann ab jetzt vorbestellt werden. Der Apple Online Store öffnet um 14:00 Uhr wieder für Kunden und wer auf eine schnelle Lieferung wert legt, sollte beim Bestellen wohl auch schnell sein.

Die Apple Watch Series 7 kann ab jetzt von interessierten Kunden vorbestellt werden, Apple hatte den Start der neuen Generation der Uhr für den heutigen Freitag vor wenigen Tagen offiziell angekündigt.

Der Apple Online Store geht zwar regulär um 14:00 Uhr wieder online, es kann allerdings noch einige Momente dauern, bis ihr mit der Bestellung loslegen könnt. In dem Fall gilt: Einfach noch ein bisschen Geduld – aber nicht zu viel.

Die Liefersituation der neuen Apple Watch Series 7 dürfte von Anfang an angespannt sein, so hatte zuletzt unter anderem Jon Prosser darauf verwiesen, dass die Massenfertigung erst kürzlich angelaufen und die Lager noch leer seien. Wenn ihr auf eine zügige Belieferung wert legt, solltet ihr euch beim Vorbestellen beeilen. Die Auslieferung beginnt ab kommendem Freitag, ebenso wie der Verkauf in den Apple Stores und im übrigen Handel.

Erfahrungsgemäß kann es von Vorteil sein, die Bestellung über die Apple Store-App zu tätigen.

Größeres Display, kein neues Design

Bekanntlich wurde es nichts mit dem neuen eckigen Design der Apple Watch Series 7, dafür hat sie ein größeres Display erhalten und kommt jetzt in einer 41 und einer 45 mm-Ausführung. Auf dem Display soll rund 50% mehr Text dargestellt werden, zudem wird erstmals eine vollständige Tastatur zur Texteingabe geboten.

