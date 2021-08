Home Betriebssystem Ab iOS 15: AirPods Pro und Max ans Wo ist-Netzwerk gekoppelt und vor Diebstahl geschützt

Die AirPods Pro und AirPods Max werden ab iOS 15 wohl auch Bestandteil des Wo ist-Netzwerks und ein Diebstahl dürfte schwieriger werden. Um die neuen Features für die AirPods freizuschalten, deren Grundlage iOS 15 bilden dürfte, werden wohl noch einige Software-Updates für die AirPods nötig sein.

Apple beabsichtigt offenbar, auch die AirPods besser gegen Diebstahl zu schützen: Konkret sind es die AirPods Pro und AirPods Max, die den Nutzern in Zukunft nicht mehr so leicht abhanden kommen sollen. Die jüngste Beta 5 von iOS 15 und iPadOS 15, die Apple gestern Abend für die registrierten Entwickler vorgelegt hat, schafft die Grundlage dafür, dass die AirPods Pro und AirPods Max in Zukunft ihren Standort wie die AirTags über das Wo ist-Netzwerk übertragen. So kann der Nutzer auch dann präzise den Standort seiner Kopfhörer verfolgen, wenn sie nicht in der Nähe oder mit dem eigenen iPhone verbunden sind.

Keine Chance mehr für AirPods-Diebe?

Auch wenn die AirPods Pro oder AirPods Max von anderen Nutzern gefunden / gestohlen und mit anderen Geräten verbunden werden, senden sie noch ihren Standort an den ursprünglichen Besitzer..

Für die AirPods Max und die AirPods Pro wird von Apple offenbar ein Verfahren entwickelt, um die Kopfhörer vom eigenen Account zu lösen, wenn sie weitergegeben werden sollen, wie die Seite 9to5Mac anhand von Funden in der Beta 5 von iOS 15 entdeckte. Bei den AirPods Max ist das recht einfach möglich, die AirPods Pro setzen hier wohl ein recht umständliches Prozedere voraus. Um diese neuen Features zu unterstützen, wird wohl noch das ein oder andere Firmware-Update nötig sein.

