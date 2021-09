Home Apple Ab heute auf Apple TV+: „The Morning Show“ ist wieder auf Sendung

Das Frühstücksfernsehen geht weiter: „The Morning Show! ist in die zweite Staffel gestartet. Lang genug hat es gedauert, nun setzt Apple den Launch-Titel fort, den Corona so lange ausgebremst hatte.

Eins der ältesten Originals auf Apple TV+ wird fortgesetzt: „The Morning Show! geht in die zweite Staffel. Erschienen war die Serie Ende 2019, „The Morning Show“ gehörte zum initialen Launch-Aufgebot von Apple TV+.

Die Serie erzählt die Geschichte einer Morgensendung im amerikanischen Frühstücksfernsehen, deren Mitarbeiter in allerhand persönliche und politische Intrigen verstrickt werden. Die zweite Staffel war schnell bestellt, auch eine dritte wird es geben, doch die Dreharbeiten zu Staffel zwei gerieten schon bald mächtig in Verzug.

In den Hauptrollen sehen die Zuschauer bei „The Morning Show“ Jennifer Aniston, Reese Witherspoon und Steve Carell.

Corona bremste die Produktion und wirkte sich auf die zweite Staffel aus

Nun, bald zwei Jahre nach dem Launch, geht die Serie in die zweite Staffel. Die setzt inhaltlich neue Schwerpunkte und geht auch auf die Corona-Krise ein. Die erste Folge der zweiten Staffel ist ab heute auf Apple TV+ verfügbar, wird allerdings eventuell noch nicht in der TV-App angezeigt.

Wie üblich werden neue Folgen je Freitags auf Apple TV+ zum Anschauen eingestellt.

In der zweiten Staffel werden auch einige neue Charaktere eingeführt: Sendung und Sender bekommen personelle Verstärkung, die sich mit dem restlichen Team arrangieren muss.

Wie gefällt euch der Auftakt zur neuen Staffel? Lasst uns eure Eindrücke gern wissen.

