Ab 2021 im iPhone: Qualcomm stellt Snapdrangon X60-5G-Chip vor

Qualcomm hat sein neues X60-Modem vorgestellt. Es wird in 5G-Smartphones der übernächsten Generation eingesetzt werden und könnte 2021 in einem iPhone verbaut werden. Der Chip erlaubt eine effektivere Ausnutzung der 5G-Bänder und ist für Sprachtelefonie über 5G ausgelegt.

Qualcomm hat in dieser Woche sein neues 5G-Modem vorgestellt. Das Snapdragon X60 soll im kommenden Jahr in Smartphones und anderen Internetfähigen Mobilgeräten zum Einsatz kommen. Das X60 ist kleiner als sein Vorgänger, es wird in einem 5nm-Prozess gefertigt und dürfte einen gesenkten Energieverbrauch aufweisen. Der Stromhunger ist aktuell noch ein Flaschenhals der 5G-Modems.

iPhone perspektivisch mit 5G-Modems aus Apple-Entwicklung

Weiterhin kann das Snapdragon X60 gleichzeitig Datenübertragungen auf dem Sub6GHz-Band und den hohen Mikrowellenbändern verarbeiten, die erreichbaren Geschwindigkeiten im 5G-Netz steigen also. Zudem ist das X60 erstmals auch für Sprachtelefonie über 5G ausgelegt, zumindest theoretisch. Bis jetzt ist dieser Teil von 5G noch kaum entwickelt, wird ein Sprachanruf aufgebaut, fallen 5G-Smartphones automatisch auf 4G zurück.

Im iPhone von 2020 kommt wohl das X55 zum Einsatz, ein im 7nm-Prozess gefertigter Chip. Letztendlich geht man aber davon aus, dass Apple seine eigenen 5G-Modems ins iPhone bringen möchte, Apfelpage.de berichtete. Eine fertige Lösung erwarten Analysten bis 2022. Hilfreich bei der Entwicklung dürfte sein, dass Apple wie berichtet kürzlich die gesamte Modementwicklung von Intel übernommen hatte. Zuvor war Intel mit der Entwicklung eines 5G-Modems für das iPhone beauftragt worden, kam damit aber nicht planmäßig voran. In den iPhones bis einschließlich der Modelle von 2019 stecken noch Gigabit-LTE-Modems von Intel.

