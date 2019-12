2019 Countdown – 31 Tage, 31 Angebote: „The Equalizer 2“ für 4,99 Euro kaufen

Das letzte Drittel des Jahrescountdowns von iTunes ist angebrochen. Heute gibt es einen Film mit Denzel Washington für 4,99 Euro in 4K.

Denzel Washington kehrt zurück in einer seiner bekanntesten Rollen und ist zum ersten Mal in seiner Karriere in einer Fortsetzung zu sehen. Robert McCall kämpft mit unbeirrbarer Entschlossenheit für Gerechtigkeit für alle Ausgebeuteten und Unterdrückten – doch wie weit wird er gehen, wenn es sich dabei um jemanden handelt, den er liebt?