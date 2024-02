Apple Vision Pro mieten und ausleihen: Verleih in Deutschland & Österreich

Sie möchten eine Apple Vision Pro mieten oder ausleihen? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Unser Vision-Pro-Verleih in Deutschland und Österreich beginnt ab 299 Euro und ist maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse.

Unser Firmenverbund entwickelt AR-Apps und konnte bereits im November die ersten Erfahrungen mit der Vision Pro machen, lange vor dem Marktstart. Seit dem US-Verkaufsstart bieten wir ein Modell auch zum Verleih und zum Austesten vor Ort an.

Wir verleihen die Apple Vision Pro ab 299 Euro an Firmen und Privatpersonen. Bei Interesse, melden Sie sich gerne unter unserem Kontaktformular.

Apple Vision Pro mieten oder ausleihen

Sie sind Softwareentwickler, Beratungsagentur oder einfach nur privat interessiert an Zukunftstechnologie? Es gibt viele gute Gründe, schon heute der Masse voraus zu sein und eine Vision Pro zu mieten.

Insbesondere für Führungspersönlichkeiten, IT-Unternehmen, Fortbildungen, Workshops in Unternehmensberatungen oder für Messen und Ausstellungen ist die Apple Vision Pro aktuell sehr gefragt.

Unser Team berät Sie gerne persönlich für ein maßgeschneidertes Konzept, das auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann.

Vision Pro Verleih in Wien

Speziell in Wien bieten wir Interessenten ein Demo-Labor in 1070 Neubau an, in dem Sie auf 30 Quadratmetern alle Funktionen und viele der bislang verfügbaren Apps vor Ort testen können. Unsere Softwareentwickler erklären Ihnen gerne technische Details und bieten Demovorführungen an, die Ihnen beruflich oder privat einen technologischen Vorsprung verpassen.

Falls Sie aus Wien und Umgebung kommen oder öfters in Wien sind, teilen Sie uns dies gerne bei der Kontaktaufnahme mit.

Vision Pro mieten: Kosten und Preis

Der Preis für den Vision-Pro-Verleih oder wenn Sie eine Apple Vision Pro mieten möchten, ist abhängig von Ihrem Standort. In der Regel müssen Sie mit mindestens 299 Euro rechnen, allerdings kann speziell in Wien und Umgebung auch ein Sonderpreis im Falle eines Tests vor Ort in unserem Büro vereinbart werden.

Für Interessenten in Deutschland und der Schweiz können andere Tarife oder Versand- sowie Reisespesen dazukommen. Für alle Details zum Ausleihen der Vision Pro und konkrete Preise sowie Angebote, kontaktieren Sie bitte unser Team bei Appful.io.